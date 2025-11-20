خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ پاسدار «علی مرغزاری» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام در حاشیه این جشنواره گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، جلب توجه جوانان به هنر و معرفی هنرمندان متعهد و خلاق است که در زمینه هنر دفاع مقدس آثار ارزشمندی خلق کرده‌اند.

سرهنگ «امیدی زاده» معاون اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز بیان کرد: در این دوره از جشنواره، ۵۸۹ اثر از هنرمندان ایلامی به دبیرخانه استانی ارسال شد.

وی افزود: این آثار در بخش‌های هنر‌های نمایشی، هنر‌های تجسمی، فیلم کوتاه، موسیقی ، آثار رادیویی و بخش ویژه دانش‌آموزی بودند.

سرهنگ امیدی زاده اضافه کرد: پس از داوری، ۶۰ اثر به بخش مسابقه راه یافتند که از این میان، ۴۷ اثر به عنوان آثار برتر به مرحله کشوری معرفی شدند و ۱۳ اثر دیگر در سطح استانی مورد تقدیر قرار گرفتند.