به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی گفت: براساس شناسایی انجام شده شهیدی که ۲۵ سال سن داشته و در عملیات والفجر٣ به شهادت رسیده و در منطقه عملیاتی مهران تفحص شده است. در شهرک‌های صنعتی استان خاکسپاری می‌شود. یک شهید گمنام دیگرکه ۲۷ ساله بوده و درمنطقه شلمچه تفحص شده و در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده در شهر نازک علیای پلدشت به خاک سپرده می‌شود و شهید گمنام دیگری که در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) به خاک سپرده خواهد شد، ۲۰ ساله و در عملیات خیبر به شهادت رسیده و در منطقه مجنون تفحص شده است.

سردار وحیدی افزود: پیکر سه شهید دیگر، که به صورت امانی در استان حضور دارند، پس از سفر به مناطق مختلف آذربایجان غربی به ستاد معراج شهدای تهران عودت داده خواهند شد.

وی اظهار داشت: برنامه محوری و اصلی تشییع شهدای گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روزدوشنبه۳ آذر در میدان انقلاب ارومیه برگزار و برای خاکسپاری به محل‌های تعیین شده منتقل می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی تصریح کرد: با حضور٣ شهید گمنام جدید شمار شهدای گمنام تدفین شده در استان به ۷۴ شهید خواهد رسید.