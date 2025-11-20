پخش زنده
در مراسمی یاد و خاطره شهدای روستای گرده رش در سال ۵۹ گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سرهنگ پیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب در این مراسم صبر، ایستادگی و از خودگذشتگی را از افتخارات مردمان غیور این منطقه دانست وگفت: مردم انقلابی با وجود تهدیدها و فشارها در دفاع از امنیت و ارزشهای انقلاب اسلامی مقابل دشمنان ایستادگی کردند.
تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و مداحی بخش دیگری از برنامههای گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان بود.
در حاشیه این مراسم، نمایشگاه عکس، خاطرات، وصیت نامهها و یادگارهای شهدای این منطقه نیز برگزار شد.
آبان ماه سال ۱۳۵۹ یادآور یکی از تلخترین و ماندگارترین حوادث تاریخ مردم مظلوم روستای گرده رش میاندوآب بود. روزی که عوامل ضدانقلاب با حمله ناجوانمردانه تعدادی از اهالی بی گناه این روستا را به شهادت رساندند.