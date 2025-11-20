پخش زنده
در نخستین نشست تدقیق مرز مناطق حفاظت شده مراکان و میرآباد، آخرین وضعیت مختصات حدود تعیین شده بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ در این نشست رئیس اداره زیستگاهها و امور مناطق در خصوص آخرین وضعیت مختصات حدود تعیین شده این مناطق توضیحاتی را ارائه و سپس نقشههای هوایی مناطق از لحاظ حدود مرزها و وجود تعارضات احتمالی بررسی شد.
در ادامه نشست اعضای حاضر در راستای تعیین حدود مناطق با توجه مصوبات شورای عالی، حدود اربعه مندرج درآگهی روزنامه رسمی و عوارض طبیعی و جغرافیایی مناطق مورد نظر بحث و تبادل نظر کردند.