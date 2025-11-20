به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ جواد اصلانی گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل، به دو شکارچی مشکوک شده و پس از تعقیب، یکی از آنان را در ارتفاعات باغلوجه دستگیر کردند. از این فرد یک قبضه اسلحه شکاری ته‌لول مجاز به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ افزود: متهم دوم که احتمال حمل ادوات شکار را داشت، با موتورسیکلت از محل متواری شد و دستگیری او امکان‌پذیر نشد. این افراد با قصد شکار کبک و سایر گونه‌های حیات‌وحش وارد منطقه شده بودند.

وی اضافه کرد: پرونده فرد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.