رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ از شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف پیش از اقدام به شکار در روستای باغلوجه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ جواد اصلانی گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل، به دو شکارچی مشکوک شده و پس از تعقیب، یکی از آنان را در ارتفاعات باغلوجه دستگیر کردند. از این فرد یک قبضه اسلحه شکاری تهلول مجاز به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ افزود: متهم دوم که احتمال حمل ادوات شکار را داشت، با موتورسیکلت از محل متواری شد و دستگیری او امکانپذیر نشد. این افراد با قصد شکار کبک و سایر گونههای حیاتوحش وارد منطقه شده بودند.
وی اضافه کرد: پرونده فرد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.