به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ بهراد بهشتی از شاهین‌دژ، نماینده آذربایجان غربی، موفق به کسب رتبه اول کشوری رشته انشای نماز در چهل و‌سومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در مشهد مقدس شد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که در پایان اردویی دو روزه در مشهد برگزارشد از برگزیدگان چهل و سومین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور در مرکز همایش‌های آستان قدس رضوی تجلیل شد.