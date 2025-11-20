به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،پیام تسلیت بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به شرح ذیل است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ضایعه دردناک درگذشت مرحوم احمد سجادی‌فر خبرنگار متعهد و فعال پیشکسوت رسانه استان آذربایجان شرقی موجب تاثر و اندوه عمیق شد.

بی‌تردید تلاش‌های صادقانه و چندین ساله این چهره فرهنگی در انعکاس مسائل مردم و اطلاع‌رسانی چالش‌های اصناف و صنعت استان اجری درخور در پیشگاه حضرت پروردگار دارد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم، دوستان و همکاران رسانه‌ای آن مرحوم این ضایعه تلخ را به جامعه رسانه‌ای آذربایجان شرقی تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌کنم.

بر اساس این گزارش مرحوم احمد سجادی‌فر خبرنگار پیشکسوت تبریزی عصر امروز در هنگام پوشش یکی از برنامه‌های خبری بر اثر ایست قلبی درگذشت.