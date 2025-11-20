پخش زنده
امروز: -
علی امیریان، دونده تیم ملی دوومیدانی ایران در ماده ۸۰۰ متر نشان طلای بازیهای همبستگی اسلامی را به خود اختصاص داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی امیریان دارنده نشان نقره دوی ۸۰۰ متر آسیا و عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی با ثبت حدنصاب یک دقیقه و ۴۶ ثانیه در فینال، توانست به نشان طلای مسابقات دوی ۸۰۰ متر این بازیها دست پیدا کند.
امیریان در دسته نخست با ۷ دونده رقابت میکرد که پس از ابوبکر عبدالله از قطر با ثبت زمان ۱:۵۰:۰۹ دقیقه و عبدالرحمن الاصل از مغرب ۱:۵۰:۱۱ دقیقه در جایگاه سوم ایستاد تا یکی از فینالیستها شود.
در دسته دوم نیز تام درادریگا از اوگاندا، فیصل مغربی از عربستان، ابراهیم الزفیری از کویت و عبدالرحمن ابراهیم از جیبوتی به فینال راه یافتند که زمان ثبت شده هر چهار نفر، زیر ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه بود.