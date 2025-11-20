خدماترسانی رایگان بیمارستان سیار ۹۹ تختخوابی بنیاد برکت در مهرگان و محمدیه
بیمارستان ۹۹ تختخوابی سیار بنیاد برکت به همت گروههای جهادی، از جمله پایگاه حضرت رقیه (س) مهرگان، به منظور ارائه خدمات درمانی تخصصی و رایگان به مردم دو شهر مهرگان و محمدیه در ورودی شهر مهرگان مستقر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
تمامی خدمات از جمله مانیتورینگ، تزریقات و بستری تحت نظر پزشکان متخصص انجام میگیرد و کادر درمان به صورت شبانهروزی مشغول خدمترسانی هستند.
این خدمات که شامل ویزیت متخصص، ارتوپدی، فیزیوتراپی، تزریقات و بستری موقت است، تا دوم آذرماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارشها استقبال مردم از این طرح که به دلیل فقدان بیمارستان در این دو شهر صورت گرفته، بسیار خوب بوده است. یکی از مراجعین که برای درمان آرتروز پا از خدمات بهرهمند شده بود، ضمن تأیید کیفیت بالای خدمات تخصصی، بر برخورد عالی کادر درمان و رایگان بودن کامل خدمات تأکید کرد.
در این بیمارستان سیار در حال حاضر بخش قابل توجهی از مراجعات مربوط به دردهای ارتوپدی و انجام فیزیوتراپی است و با توجه به فصل سرما، خدمات مربوط به سرماخوردگی و بیماریهای ویروسی و باکتریایی نیز ارائه میشود.
گروههای جهادی ابراز امیدواری کردهاند که این طرحهای خدماتی مفید، به صورت دورهای (مثلاً هر ۶ ماه یک بار) تکرار شود تا نیازهای درمانی این مناطق به طور مستمر پوشش داده شود.