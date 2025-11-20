پخش زنده
.پنجمین جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دادستان مرکز خوزستان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در این نشست با تأکید بر لزوم ارزیابی دقیق، بررسی و بازنگری کارشناسی و تخصصی آراء تبرئه صادرشده برای متهمان پروندههای قاچاق کالا و ارز، گفت: آسیبشناسی این آرا اقدامی ضروری است که میتواند به بهبود فرآیندهای اجرایی و قضایی در این حوزه منجر شود.
امیر خلفیان ادامه داد: اعضای کارگروه موظف هستند نتایج اقدامات خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دادستانی ارائه و گزارشها را شفاف و دقیق بیان کنند.
وی ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با مجرمین حرفهای و سازمانیافته در حوزه قاچاق، هیچ جای مماشاتی وجود ندارد و باید با قاطعیت تمام با آنان برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان خاطر نشان کرد:، قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمامی مراحل باید با جدیت و قاطعیت به اجرا درآیند و مجازاتهای مربوط به این جرم باید بازدارندگی لازم را داشته باشند تا بتوانند از تکرار چنین جرائمی پیشگیری کنند.
خلفیان با اشاره به اینکه ضروری است پروندههای تعزیراتی حکومتی مرتبط با قاچاق به طور مرتب پایش شوند و اموال مکشوفه قاچاق در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند، گفا: برخورد با محکومین حرفهای و همچنین رصد مجرمان متواری در حوزه قاچاق را از وظایف کلیدی دستگاه قضایی دانست و خواستار همکاری همهجانبه در این زمینه شد.
حمید ناصری، معاون دادستان مرکز استان خوزستان در این جلسه نیز به موانع موجود در اجرای احکام پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز پرداخت.
وی اظهار داشت:رفع موانع مربوط به اجرای احکام در این بخش، امری ضروری است که باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرد.
ناصری همچنین بر ارائه شفاف و دقیق آمارهای مربوط به کشفیات و برخوردها تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات جلسات پیشین شد.
در ادامه اعضای کارگروه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه و راهکارهایی برای بهبود روند مبارزه با این پدیده مطرح کردند.