به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آئین اختتامیه دهمین دوره جایزه کتاب سال لرستان با حضور پژوهشگران، نویسندگان، ناشران و اصحاب رسانه در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار و در این مراسم از ۵۵ عنوان تازه‌های نشر استان در حوزه‌های مختلف رونمایی شد.

در دهمین جایزه کتاب سال استانی لرستان ۱۴۱ اثر ارزیابی شد که پس از داوری مرحله اول ۱۹ عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت و از میان این آثار، ۹ عنوان کتاب برگزیده و ۸ عنوان کتاب شایسته تقدیر شناخته شد.