سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ابتکار‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با کشور‌های منطقه با هدف تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت استمرار این روند با مشارکت همه طرف‌های موثر تأکید کرد.

سرگئی لاوروف نیز شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای را روش مناسبی برای حل و فصل مسائل فیمابین کشور‌های منطقه دانست و آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران در این زمینه اعلام کرد.