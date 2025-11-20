رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی BT۵۰ با معرفی تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه نهایی دنبال می‌شود.

معرفی تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه نهایی تنیس ساحلی BT۵۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دومین روز از هفته دوم رقابت‌های بین المللی تنیس ساحلی BT۵۰ با انجام ۲۴ دیدار در زمین‌های مجموعه المپیک پیگیری شد.

در پایان روز دوم نتایج زیر بدست آمد:

بخش آقایان:

شهریار اهرزاد – فرهان اهرزاد و امیر حسین آسودی – نیکراپ نقیبی (۲-۶ و ۳-۶ اهرزاد – اهرزاد)

فربد فتاح – سالار ریاحی و مسعود شعبانلو -سید مرتضی حسینی (۶-۴،۶-۷، ۱۰-۱۲ شعبانلو- حسینی)

مهدی بازگیر- علیرضا رضایی و امین فرحبدنیا- بنیامین غیوریان (۳-۶ و ۵-۷ بازگیر- رضایی)

نوید آبیاری – رسول آراوند و امیر علی بنده نژاد- عرفان جوینده (۳-۶، ۶-۲، ۶-۱۰ آبیاری – آراوند)

بخش بانوان:

عسل فرحبدنیا- یاسمن حیدری و سوگند ضمیر آزاد- سیدین مقدم (۲-۶ و ۰-۶ فرحبدنیا- حیدری)

هانیه هویدا – نگار سعیدی و زیتون ایاز – الناز حسن پور (۲-۶ و ۴-۶ هویدا – سعیدی)

مارال چهارده چریکی – نیکی ثابتی و فاطمه زهرا علیزاده – ساقی طالبی (۲-۶ و ۴-۶ چهارده چریکی – ثابتی)

نازنین انوری – ساره هژبر و حدیث ابوثلقی – سوگند اسدی (۰-۶ و ۳-۶ انوری – هژبر)

در پایان روز دوم بازی‌ها تیم‌های راه یافته به نیمه نهایی مشخص شدند و با برگزاری دیدار‌های مرحله نیمه نهایی و نهایی تکلیف قهرمانان هفته دوم مشخص می‌شود.

در هفته دوم مسابقات ۳۵ تیم در بخش آقایان و ۱۹ تیم در بخش بانوان حضور داشتند.

در پایان این رویداد بین‌المللی ۲ هفته‌ای که با عنوان پرشین‌گلف در تقویم جهانی ثبت شده، شرکت کنندگان با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت، فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی و جایزه ۸ هزار دلاری را خواهند داشت.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است.

کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارند.

میلاد کی‌مرام نیز مسئولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس کشور را بر عهده دارد و با حضور در جزیره کیش از نزدیک بر روند بازی‌ها و عملکرد ورزشکاران تنیس ساحلی نظارت دارد.