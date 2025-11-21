رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد: با دستور وزیر صمت، کارگروهی از در زمینه تامین سوخت زمستانی برای فولاد و صنایع معدنی شکل گرفته است.

معاون وزیر صمت: سیاست کاهش توقف تولید در فولاد و صنایع معدنی در صدر دستور برنامه‌های ایمیدرو است

به گزارش خبرگزاری صداسیما به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدمسعود سمیعی‌نژاد گفت: با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سیاست کاهش توقفات در فولاد و صنایع معدنی در برنامه این سازمان قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، مصرف صنایع انرژی‌بر را به صورت استانی تقسیم‌بندی کرده‌ایم تا استان‌ها خود، مصرف را مدیریت کنند و سهمیه گاز نیز براساس نوع صنعت و ارزش تولید، تقسیم شود.

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: برای کاهش توقفات تولید با توجه به کمبود گاز در فصل زمستان، مقرر شده تعمیرات سالانه صنایع بزرگ به صورت دوره‌ای در دوران توقف عملیاتی شود.

رئیس هئت عامل ایمیدرو گفت: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، در بخش تولید حدود ۳۰ میلیارد دلار و با احتساب بخش زیرساخت طبق ارزیابی خانه معدن، ۵۵ میلیارد دلار نیاز است.

معاون وزیر صمت با بیان به اینکه سیاست‌های کشور در بخش صادرات زنجیره معدنی حمایت‌گرانه است، تصریح کرد: این بخش همواره کمک رسان ارزآوری در اقتصاد بوده و سیاست های صادراتی باعث شده بتوانیم در زنجیره صنعتی، بیش از ۱۳ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو دو مزیت مهم رقابتی ایران در بخش معدن نسبت به کشورهای منطقه را ، مواد معدنی فراوان و انرژی گازی عنوان کرد.

وی در تشریح واگذاری معادن در بورس کالا نیز گفت: درصدد تعریف مدلی هستیم که مطابق آن، افراد واجد صلاحیت فنی _ اقتصادی در این بازار وارد شوند.

سمیعی نژاد ادامه داد: از آنجا که ارزش معدن مشخص نیست اعلام می کنیم ایمیدرو این میزان سهم می خواهد داشته باشد و هر شرکت که بیشترین سهم را پیشنهاد دهد برنده خواهد شد و به برنده نیز اعلام می شود اکتشافات زیر نظر ایمیدرو انجام دهد.

وی افزود: در زمینه ایمنی با کارگروهی که با وزارت کار و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل دادیم، دستور دادم معادنی که ایمنی ندارند و از تجهیزات مناسب استفاده نمی کنند، بدون مسامحه تعطیل شوند.