پخش زنده
امروز: -
بیست و هشتمین میز خدمت معدن و صنایع معدنی با حضور وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی و مدیرکل صمت استان تهران در محل اداره کل صمت این استان برگزار و ۶۲ مصوبه تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه تمامی چالشها و مشکلات با موضوع معدن و صنایع معدنی را فعالان این حوزه مطرح کردند و به آن رسیدگی شد.
معاون وزیر صمت گفت: از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون به پرونده ۲۷ استان رسیدگی که منجر به ۱۳۷۵ مصوبه شده است.
وجیه الله جعفری افزود: در بیست و هشتمین میز خدمت، پروندههای استان تهران بررسی و منجر به ۶۲ مصوبه شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی در صدر هیئتی از مدیران کل این حوزه در قالب زمان بندی، از زمستان ۱۴۰۳ در استانهای کشور حاضر می شوند و به موضوعات حوزه رسیدگی میکنند.
همجنین در فراخوان سازمانهای صمت استان ها، میز خدمت برگزار می شود و تمامی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی موضوعات و درخواستهای واحد خود را به این میز آوردند.