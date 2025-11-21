امام جمعه تبریز بر لزوم حفظ وحدت و اطاعت از رهبری در جامعه اسلامی تاکید کرد و خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در مراسم سوگواری ایام فاطمیه در مسجد جامع میلان اسکو به مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و امام علی (علیه السلام) اشاره کرد و با استناد به روایات این دو بزرگوار را الگویی برای زندگی دانست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به تاریخ صدر اسلام، شکل‌گیری و گسترش اسلام یادآور شد و افزود: تمام عزت و افتخار مسلمانان مدیون پیامبر اکرم (ص) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وحدت و اطاعت از رهبری در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: مردم ایران با بصیرت خود پس از رحلت امام خمینی (ره) مسیر صحیح انقلاب اسلامی را با پیروی از مقام معظم رهبری ادامه دادند.

وی پشتیبانی مردم از نیرو‌های مسلح و اطاعت از رهبری را عاملی برای کسب موفقیت‌ ها عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل خطاب به مسئولان تاکید کرد:مسئولین باید به مردم خدمت کرده و مشکلات آنان را حل کنند.

گفتنی است این مراسم با مداحی درباره حضرت فاطمه زهرا (س) به پایان رسید.