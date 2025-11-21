به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس مرکز بهداشت آبادان از کشف و توقیف ۶۳۵۴ کیلوگرم نوشابه و انواع نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته در یک شرکت پخش مواد غذایی خبر داد.

رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: پیرو گزارش مردمی مبنی بر عرضه نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته در یک شرکت پخش نوشیدنی، بازرسی از این شرکت بازرسی شد.

در راستای ارتقای سلامت عمومی و نظارت بر عرضه مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت آبادان پس از اخذ مجوز مقام محترم قضایی، نوشابه‌های تاریخ مصرف گذشته را توقیف و محل کسب مهروموم شد.

پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.