مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام از روشنایی مسیر دسترسی به بیمارستان رازی با نصب ۳۰ دستگاه چراغ و پروژکتور LED خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ولی الله ناصری گفت: یکی از مطالبات اصلی مردم، احداث روشنایی در مسیر منتهی به بیمارستان رازی شهر ایلام بود که با همکاری شهرداری و نصب پایههای فلزی محقق شد و این مسیر هم اکنون برای عبور و مرور شهروندان روشن شده است.
وی با اشاره به جزئیات فنی این طرح افزود: برای اجرای روشنایی در این مسیر، یک کیلومتر شبکه جدید با کابل خودنگهدار ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام اضافه کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح، معادل حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.