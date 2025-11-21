به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ولی الله ناصری گفت: یکی از مطالبات اصلی مردم، احداث روشنایی در مسیر منتهی به بیمارستان رازی شهر ایلام بود که با همکاری شهرداری و نصب پایه‌های فلزی محقق شد و این مسیر هم اکنون برای عبور و مرور شهروندان روشن شده است.

وی با اشاره به جزئیات فنی این طرح افزود: برای اجرای روشنایی در این مسیر، یک کیلومتر شبکه جدید با کابل خودنگهدار ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام اضافه کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح، معادل حدود ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.