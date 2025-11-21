مدیرکل مدیریت بحران مازندران از آغاز فاز جدید عملیات اطفای حریق با اجرای ۵ پرواز شامل انتقال آب و نیروی امدادی خبر داد و گفت:با اضافه شدن هواپیمای ایلوشن، عملیات با سرعت و توان حداکثری ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بحران با حضور استاندار افزود: پس از جلسه شب گذشته و تصمیمات اتخاذ شده، صبح امروز عملیات هوایی با سه پرواز انتقال آب و دو پرواز هلی‌برن و انتقال امدادگران به منطقه حریق آغاز شد.

وی با تشریح جزئیات عملیات گفت: با اضافه شدن هواپیمای ایلوشن به عملیات اطفای حریق، این مأموریت با سرعت و توان بیشتری ادامه خواهد یافت.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به شرایط دشوار منطقه خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط صخره‌ای و شیب بالای ۶۰ درجه، عملیات اطفای زمینی بسیار سخت است که از تلاش و ازخودگذشتگی تمام نیروهای امدادی، جهادی و مردمی تقدیر می‌کنم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با یاری خداوند و تلاش حداکثری تمام مدیران، نیروهای امدادی و روستاییان، در کمترین زمان شاهد پایان موفقیت‌آمیز عملیات اطفای حریق خواهیم بود.