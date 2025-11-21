پخش زنده
مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره شعر دفاع مقدس و چهاردهمین جشنواره ادبی یوسف در سیرجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمود مهدویفرد مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس و مقاومت استان کرمان با اشاره به فعالیت دبیرخانه جشنواره شعر دفاعمقدس طی سال گذشته و امسال گفت: بیش از ۴۵۰ اثر ویژه دفاعمقدس به دبیرخانه رسید که در پنج بخش مورد داوری قرار گرفت و در هر بخش برگزیدگان معرفی و جوایز اهدا خواهد شد.
وی درباره جشنواره ادبی یوسف عنوان کرد:این جشنواره که ویژه داستان کوتاه است، با مشارکت ۲۰۰ نفر و ارسال ۲۰۰ اثر برگزار شد، آثار در چهار بخش مورد ارزیابی قرار گرفت و در هر بخش سه اثر برتر انتخاب و تقدیر شد.
خانم فرزانه ایران نژاد دبیر این جشنواره و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیرجان نیز عنوان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهداء نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد که باید مورد توجه ویژه جامعه قرار گیرد.
وی افزود: میزبانی این جشنواره یکی از افتخارات شهرستان سیرجان هست و دفاع مقدس مجموعهای از برجستهترین افتخارات ملت ایران است و باید گفت برگ زرینی از حماسه ملتی است که تا همیشه تاریخ، نه تنها ایرانیان بلکه همه ملتهای آزاده جهان به آن افتخار میکنند.
این جشنواره با برنامههای متنوع فرهنگی همراه بود و در پایان از برگزیدگان دو جشنواره تجلیل شد.