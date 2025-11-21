پخش زنده
همایش "حال خوب، آینده خوب" با محوریت جوانی جمعیت و پیشگیری از ناباروری در گراش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر برگزاری همایش گفت: همایش "حال خوب، آینده خوب" با موضوع جوانی جمعیت و پیشگیری از ناباروری با حضور بانوان به مدت ۲ روز در گراش برگزار شد.
دکتر سعید مهروری افزود: در این همایش کارگاهی با موضوعهایی از جمله سبک زندگی سالم، سلامت زنان و پویایی خانواده، پیشگیری از سقط عمدی و در مسیر شکوفایی قرار گرفتن مطرح شد.
دبیر برگزاری همایش بیان کرد: همایش "حال خوب، آینده خوب" بر افزایش کیفیت خدمات سلامت زنان از جمله دسترسی آسان به دریافت خدمات ناباروری تاکید شد.
شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.