همایش "حال خوب، آینده خوب" با محوریت جوانی جمعیت و پیشگیری از ناباروری در گراش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر برگزاری همایش گفت: همایش "حال خوب، آینده خوب" با موضوع جوانی جمعیت و پیشگیری از ناباروری با حضور بانوان به مدت ۲ روز در گراش برگزار شد.

دکتر سعید مهروری افزود: در این همایش کارگاهی با موضوع‌هایی از جمله سبک زندگی سالم، سلامت زنان و پویایی خانواده، پیشگیری از سقط عمدی و در مسیر شکوفایی قرار گرفتن مطرح شد.

دبیر برگزاری همایش بیان کرد: همایش "حال خوب، آینده خوب" بر افزایش کیفیت خدمات سلامت زنان از جمله دسترسی آسان به دریافت خدمات ناباروری تاکید شد.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.