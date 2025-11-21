پخش زنده
اقامه نماز باران همراه با تشییع ۹ شهید گمنام در روز دوشنبه در کرمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مسئول ستاد نماز جمعه کرمان گفت: نماز باران همراه با تشییع ۹ شهید گمنام در روز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) خبر داد.
مجید ستایشنیا افزود:این آیین عبادی و معنوی صبح دوشنبه ساعت ۷:۳۰ در چهارراه طالقانی برگزار میشود و مردم مؤمن و خداجوی کرمان، ضمن طلب رحمت الهی، پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس را نیز بدرقه خواهند کرد.
وی بیان کرد: این نماز با امامت حضرت حجتالاسلام والمسلمین شیخ بهایی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود و پیشبینی میشود خانوادهها، دانشآموزان، جوانان و اقشار مختلف مردم برای شرکت در آن حضور پرشماری داشته باشند.
مسئول ستاد نماز جمعه کرمان به نمازگزاران توصیه کرد مهر و زیرانداز شخصی همراه داشته باشند و بیان کرد: برای سهولت رفتوآمد مردم، اتوبوسهای شرکت واحد از ساعت ۷ صبح در مبادی منتهی به نماز جمعه آماده خدمترسانی به نمازگزاران خواهند بود.