به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در این عملیات، یک فروند هواپیمای ایلوشن با ظرفیت آب‌گیری ۴۰ تن، از تهران اعزام و دقایقی پیش وارد منطقه شد و نخستین محموله آب را روی کانون آتش تخلیه کرد.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران مازندران، در صورت نیاز، این هواپیما به تهران تهران باز میگردد و تا برای آبگیری و اعزام دوباره به منطقه آماده شود.



محمدی افزود: این آتش سوزی از شنبه آغاز شد و به علت شیب تند منطقه و صعب العبور بودن، مهار آتش به کندی پیش می‌رفت، اما با ورود۶ فروند بالگرد ۳۵ گروه متشکل از ۴۰۰ نیروی انسانی از منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه، بسیج، هلال احمر، نیرو‌های مردمی انتظار می‌رود امروز یا فردا بطور کامل خاموش شود.



او گفت: به علت شرایط خاص منطقه، این عملیات یکی از پیچیده‌ترین عملیات اطفای آتش در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که در آن نخستین بار در سال‌های اخیر شاهد هلی برن نیرو‌ها به منطقه آتش سوزی هستیم.