در روزهای کمآبی، کشاورزان کوهپایه با کشت زعفران، پایداری و خلاقیت را بر خاک خشک نقش زدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی کوهپایه با اشاره به تنشها و کم آبیهای سالهای گذشته گفت: متوسط عملکرد برداشت زعفران در این شهرستان ۵ کیلوگرم در هر هکتار است و پیشبینی میشود امسال حدود ۱۵۰ کیلوگرم زعفران خشک از مزارع کوهپایه برداشت شود.
مهناز هادی افزود: بازدهی بالا، مرغوبیت و کمآببَر بودن زعفران از مزیتهای این محصول است و خاک حاصلخیز، اختلاف دمای شب و روز و شیرینی آب قناتهای منطقه، از مهمترین عوامل کیفیت بالای زعفران کوهپایه به شمار میرود.
شادی فضلی، فرماندار کوهپایه نیز با تأکید بر نقش آموزشهای نوین کشت محصولات کمآببر، بازاریابی و توسعه صنایع تبدیلی گفت: جشنواره «میراث سرخ کوهپایه» با هدف معرفی ظرفیتهای منطقه و تشویق کشاورزان به کشت گیاهان کمآببر در آذرماه امسال برگزار میشود.