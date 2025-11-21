به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد گفت: یک نوجوان در روستای نصیرآباد شهرستان بروجرد با اقدام مسئولانه و تحسین‌برانگیز، یک قطعه پرنده مهاجر از گونه «باکلان» را که به دلیل ضعف جسمانی قادر به پرواز نبود، به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داد.

علی کردی افزود: این اقدام ارزشمند نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و توجه نسل جوان به حفاظت از حیات‌وحش و گونه‌های مهاجر است. پرنده مذکور که در نهر‌های آب روستای نصیرآباد مشاهده شده بود، به دلیل ناتوانی در پرواز توسط یکی از نوجوانان منطقه شناسایی و پس از تحویل به اداره محیط زیست، تحت مراقبت و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: باکلان‌ها از جمله پرندگان مهاجر آبزی هستند که در مسیر کوچ خود به تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور وارد می‌شوند. متأسفانه برخی از این پرندگان به دلیل ضعف جسمانی یا آسیب‌دیدگی قادر به ادامه مسیر نیستند و نیازمند حمایت و مراقبت هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد ضمن قدردانی از این نوجوان، تأکید کرد: چنین اقدامات مردمی نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و حمایت از گونه‌های جانوری دارد. اداره محیط زیست همواره آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص مشاهده یا تحویل گونه‌های آسیب‌دیده است.