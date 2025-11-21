پخش زنده
عباس عراقچی وزیر خارجه گفت: وقتی آمریکاییها دربارهٔ توافق صحبت میکنند، در واقع میخواهند خواستههای خودشان را دیکته کنندو این چیزی است که ما تجربه کردهایم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه با اکونومیست گفت: بله، ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکاییها، دولت فعلی آمریکا، دربارهٔ توافق صحبت میکنند، در واقع میخواهند خواستههای خودشان را دیکته کنند، و این چیزی است که ما تجربه کردهایم.
آقای عراقچی افزود : همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آمادهٔ مذاکره هستیم، اما نه برای دیکته نوشتن.ما آمادهایم وارد یک توافق شویم، اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یکطرفه.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به سئوال اینکه چقدر برای یک حملهٔ احتمالی بعدیِ اسرائیل به ایران آماده هستید گفت: ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آمادهایم. میدانید، موشکهای ما از نظر کمّیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند.
عراقچی افزود: ما در طول جنگ ۱۲ روزه درسهای زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلیها را نیز شناختیم؛ روی همهٔ این موارد کار کردهایم و کاملاً آماده هستیم. حتی آمادهتر از دفعهٔ قبل. این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ هستیم. همانطور که میدانید، بهترین راه برای جلوگیری از جنگ این است که برای آن آماده باشید.
وزیر خارجه در پایان افزود: روسها در جریان جنگ ۱۲ روزه کمک زیادی به ما کردند؛ و بعد از آن، ما همکاریهای بیشتری نسبت به قبل داشتهایم. به همین دلیل است که میگویم ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آمادهایم.