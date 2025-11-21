پخش زنده
مهدی بخشی، میثم قبشه دزفولی و ابوذر ربیع زاده با پیروزی مقابل حریفانشان به دیدار پایانی رقابت های کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان راه یافتند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ششمین روز بازیهای المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، رقابتهای کشتی فرنگی آغاز شد و طی آن نمایندگان کشورمان در اوزان مختلف روی تشک رفتند.
در وزن ۶۷ کیلوگرم، مهدی بخشی مقابل کشتی گیرانی از کوبا، آمریکا و ترکیه به برتری رسید و راهی دیدار پایانی شد.
میثم قبشه دزفولی در دور نخست استراحت داشت و در ادامه مقابل حریفانی از روسیه و اوکراین به پیروزی رسید و به دیدار پایانی راه یافت.
ربیع زاده پس از استراحت در دور نخست، حریفانی از قرقیزستان و جمهوری آذربایجان را شکست داد و به دیدار فینال رفت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.