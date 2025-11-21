دیوسدادو کابیو وزیر کشور، دادگستری و صلح ونزوئلا، در واکنش به گزارش نیویورک تایمز، هرگونه گفت‌و‌گو با واشنگتن برای تغییر سیاسی یا تعیین مهلت دو ساله برای استعفای نیکلاس مادورو را قاطعانه تکذیب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس، وزیر کشور، دادگستری و صلح ونزوئلا، شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیونی هفتگی خود، گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های غربی مبنی بر مذاکره کاراکاس برای تغییر قدرت را رد کرد.

وی ادعای نیویورک تایمز مبنی بر اینکه مادورو پیشنهاد داده ۲ سال دیگر در قدرت بماند و سپس کناره‌گیری کند را "دروغ" خواند و تأکید کرد: مطلقاً هیچ چیز نمی‌تواند انقلاب بولیواری را به خطر بیندازد.

روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه مدعی شده بود که دولت ترامپ پیشنهادی از سوی مادورو برای یک دوره انتقالی ۲ تا ۳ ساله را در مذاکرات غیررسمی رد کرده است.

طبق ادعای این روزنامه، کاراکاس در ازای این انتقال آرام، پیشنهاد دسترسی شرکت‌های آمریکایی به منابع نفتی ونزوئلا را داده بود؛ ادعایی که اکنون توسط مرد شماره دو دولت ونزوئلا تکذیب شده است.

این روزنامه همچنین گزارش داده که آمریکا با وجود رد این پیشنهاد، ممکن است به جای درگیری مستقیم نظامی، بر عملیات پنهان، جنگ روانی و حملات سایبری برای فرسایش دولت مادورو تمرکز کند.