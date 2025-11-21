به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام کشور‌های غربی در تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام را محکوم کرد.

لی سونگ در نشست شورای حکام این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که «تحمیل اجباری قطعنامه تقابلی درباره ایران فقط وضعیت را وخیم‌تر می‌کند.

وی کشور‌هایی را به صورتی بی‌رویه از فشار استفاده می‌کنند و شیفته تقابل و فشار علیه ایران هستند را مقصر اصلی بن‌بست کنونی در مسئله هسته‌ای ایران دانست.

لی سونگ حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا را به ایران به شدت محکوم کرد و افزود: این حملات باعث عقب‌گرد جدی در وضعیت پرونده هسته‌ای ایران شد.