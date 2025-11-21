پخش زنده
۴۶ هکتار از حریم و بستر رودخانهها در شهرستان مشهد از ابتدای امسال تاکنون بازگشایی و رفع تصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: این اقدام به منظور اجرای قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفته است و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانهها با جدیت ادامه دارد.
محمدعلی نعمت نژاد افزود: سال گذشته نیز ۹۷ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانهها در مشهد رفع تصرف شد و ۴۳۴ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آبدهی حدود هشت میلیون متر مکعب نیز در امسال تاکنون در مشهد مسدود شده است.
وی ادامه داد: هم اینک کمتر از سه درصد از حجم سدهای مشهد شامل دوستی، ارداک، کارده و طرق آب دارد و در صورت ادامه روند کم بارشی آب موجود در سدها تا آذر ماه به پایان میرسد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری باید توسط شهروندان بیشتر از همیشه رعایت شود تا با همراهی مردم و اجرای طرحهای اضطراری تامین آب از شرایط کم آبی گذر کنیم.
نعمت نژاد افزود: اکنون کسری مخازن آب های زیرزمینی در خراسان رضوی ۸۴ میلیون متر مکعب است، این استان هم از لحاظ منابع آب زیر زمینی و هم از منابع سطحی در شرایط خشکسالی و بحرانی قرار دارد.
خراسان رضوی با اقلیم خشک و کویری وضعیت بحرانی دارد و از ۳۷ دشت این استان وضعیت ۳۴ دشت آن ممنوعه و سطح آب زیرزمینیاش افت کرده است، ۹۹ درصد مساحت مشهد نیز در خشکسالی شدید قرار دارد.
طول رودخانههای اصلی داخل شهرهای خراسان رضوی ۳۳۴ کیلومتر و در خارج از شهرهای این استان ۲۸ هزار و ۲۶۹ کیلومتر برآورد شده است.