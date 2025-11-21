در پی موفقیت ارومیه در نهمین دوره جشنواره «پایتخت کتاب ایران» و کسب رتبه دوم کشور ی لوح «شهر دوستدار کتاب» به این شهر اعطا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان امروز لوح تقدیر «شهر دوستدار کتاب» را به نمایندگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی و فرماندار شهرستان ارومیه اهدا کرد.

این لوح به‌دنبال موفقیت ارومیه در نهمین دوره جشنواره «پایتخت کتاب ایران» و کسب رتبه دوم کشور به این شهر اعطا شده است.

این تقدیر نمادی از قدردانی از تلاش همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و شهروندان ارومیه در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است.

دریافت این لوح توسط سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی، تأکیدی دوباره بر تعهد مدیریتی استان در حمایت از برنامه‌های فرهنگی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با کتاب و مطالعه به شمار می‌رود.