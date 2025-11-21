

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین رسمی تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز در سالن اصلی مسابقات جام جهانی و زیر نظر شهرزاد مظفر و کادرش برگزار شد. تمرینی که تنها دو روز مانده به دیدار مقابل برزیل، با تمرکز کامل روی اجرای برنامه‌های تاکتیکی انجام گرفت.

در حاشیه این جلسه تمرینی، نماینده فیفا تندیسی را به فرزانه توسلی، کاپیتان و دروازه‌بان تیم ملی فوتسال بانوان اهدا کرد.

ملی‌پوشان در بخش‌های مختلف تمرین امروز، تمرکز بر هماهنگی گروهی، مرور سیستم‌های دفاعی و حمله سریع داشته است.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران یکشنبه دوم آذر ماه به مصاف برزیل می‌رود.