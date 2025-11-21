پخش زنده
بیش از ۹۹۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج در قالب قرارگاههای ۱۲ گانه در کازرون اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه شهرستان کازرون گفت: همزمان با هفته بسیج و با شعار"بسیج، مردم، اقتدار ملی"مردم این شهرستان شاهد اجرای بیش از ۹۹۰ برنامه هستند.
سرهنگ پاسدار حسین حیاتی افزود: به دلیل تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه، این شهرستان میزبان شهید گمنامی است که بر دستان مردم تشییع میشود.
وی بیان کرد: رزمایش جهادگران فاطمی پنج، بهره برداری از ۶ طرح عمرانی مسکن محرومان، کانالهای آب کشاورزی،۳۰ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی، آغاز ساخت ۳۰ نیروگاه جدید و ساخت ۹ طرح آبخیزداری از برنامههای این هفته است.
فرمانده سپاه شهرستان کازرون گفت: همچنین برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، میزهای خدمت، اردوهای جهادی برای خدمت به افراد کم برخوردار، توزیع بستههای معیشتی بین نیازمندان، پاکسازی محیط زیست در محدوده دشت برم و دریاچه پریشان، رزمایش گشتهای رضویون، غبارروبی پیکر مطهر شهدا و سرکشی از خانواده شهدا در طرح شهید غیب پرور از دیگر برنامههای هفته بسیج در این شهرستان است.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.