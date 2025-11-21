پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از تدوین و اجرای رویکردی جامع برای مقابله با آلودگی هوا در فصل سرما و ارتقای سطح حفاظت از مناطق تحت مدیریت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن اکبری در چهارمین نشست شورای اداری سال ۱۴۰۴ با اشاره به نتایج چهارمین نشست شورای اداری این اداره کل که با حضور روسای شهرستانها، روسای ستادی و معاونان اداره کل در شهرستان میبد برگزار شد، گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش احتمال بروز وارونگی دما، نیاز به رویکرد یکپارچه و هماهنگیهای دقیق برای کنترل و کاهش آلودگی هوا بیش از پیش احساس میشود.
وی با تاکید بر حساسیت محور مهریز – عقدا در شرایط وارونگی، افزود: تشدید پایش آلودگی هوا در این محور از مهمترین برنامههای در دستور کار است و هماهنگی لازم برای بهرهگیری از نیروهای پایشگر جدید، که طبق مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان به کارگیری شدهاند، انجام شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد همچنین از اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا خبر داد و گفت: محدودیت در ساعات فعالیت سنگشکنها و برخی واحدهای تولیدی و معدنی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش آلودگی در فصل سرد دنبال میشود.
اکبری درباره برنامههای آموزشی این نشست نیز اظهار داشت: در دوره تخصصی برگزارشده، یکی از اساتید دانشگاه یزد مباحث مرتبط با فرسایش بادی، کانونهای گرد و غبار، روشهای سنجش و راهکارهای کنترل این پدیده را تشریح کرد و رؤسای شهرستانها نیز پرسشها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
وی با تاکید بر اهمیت تبادل تجربیات افزود: مدیران و کارشناسان شهرستانی مسائل حوزه آلودگی، پایش صنایع و معادن و نیازهای تجهیزاتی خود را بیان کردند و پاسخهای لازم از سوی بخشهای تخصصی ارائه شد که این تعامل، موجب همافزایی و ارتقای تجربه و توان کارشناسی در سطح استان خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد به چالشهای موجود در مسیر اجرای برنامهها اشاره کرد و گفت: کمبود تجهیزات، خودروهای عملیاتی و بهویژه نیروی انسانی از مشکلات جدی حوزه محیط زیست است که باید با برنامهریزی، استفاده از ظرفیت دستگاههای همکار و همافزایی بینبخشی برای رفع آن اقدام کرد.