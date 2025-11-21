به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی و شهرستانی آئین بزرگداشت یکمین سالگرد وفات فریدون داوری شاعر هم استانی در پارک جنگلی دهدشت برگزار شد.

معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور، در این مراسم با بیان اینکه شعر تنها یک هنر نیست، بلکه معرف هویت، عامل همبستگی و مروج تعهد و دلبستگی است، بر اهمیت پاسداشت و معرفی میراث مفاخر تأکید کرد.

سید ضیاء هاشمی فریدون داوری را شخصیتی فرهیخته، و جان‌شیفته‌ای دانست که کلام جوششی وی فرهنگ و هویت ایرانی، اسلامی، ذوق لری و حماسه ایلی را به مخاطبان معرفی کرده و یک نقطه عطف در شعر گویشی و فرهنگ به شمار می‌رود.

هاشمی با بیان اینکه برپایی اینگونه اجلاس‌ها به خودباوری و اعتماد به نفس ملی ما کمک می‌کند، گفت: برگزاری اینگونه مجالس صرفا برای تقدیر از یک شخصیت برجسته نیست، بلکه فرصتی است برای اینکه نسل جدید و همچنین نسل ما، با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مفاخرمان آشنا شویم.

وی همچنین با استناد به دیدگاه فریدون داوری درباره زنان لر و جایگاه خانواده، بر ضرورت الگوبرداری نسل جوان از این ارزش‌ها تأکید کرد

معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم ثبت، جمع‌آوری و دیجیتالی‌سازی آثار فریدون داوری و در دسترس قرار دادن آنها به صورت آنلاین را به عنوان گامی اساسی در مسیر حفظ هویت ملی و خودباوری مطرح کرد.

هاشمی با تأکید بر ارزش عواطف، فرهنگ و فرهیختگی به عنوان عامل اصلی حفظ پیوند در جامعه، سه پیشنهاد راهبردی در حوزه فرهنگ، میراث و گفتگوی بین نسلی ارائه داد و خواستار توجه ویژه به دیجیتالی‌سازی آثار مفاخر شد.

وی با اشاره به ابیاتی از داوری که گویای روحیه قدرشناسی و بزرگواری است، گفت: این روحیه، پیوند عاطفی و نسلی است که جامعه ما را حفظ کرده و خواهد کرد و این تصور که تفاوت‌هایی در سبک زندگی یا برخی مطالبات، دلیلی بر شکاف اجتماعی است، اشتباه است.

معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که این آثار غنی شامل شعر، متن و دکلمه، باید با اتکا به فناوری‌های نوین در فضای برخط در دسترس هر ایران‌دوست و فرهیخته‌ای قرار گیرد.

هاشمی خواستار توسعه گردشگری ادبی در کنار گردشگری تاریخی و طبیعی استان و همچنین جمع‌آوری و دیجیتالی‌سازی کامل آثار فریدون داوری شد و ابراز امیدواری کرد که در مناطقی مانند بلاد شاپور روایت‌خوانانی حضور یابند که اشعار داوری و دیگر شاعران را معرفی کنند، همانگونه که هنرمندان با موسیقی صحنه‌های جذابی می‌آفرینند.

در پایان این مراسم، از کتاب یادمان دانای دنا رونمایی و بنای المان یادبود آرامگاه فریدون داوری کلنگ‌زنی شد.