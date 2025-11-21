پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در شهرستان کرمانشاه بیش از ۶۰۰۰ هکتار چغندرقند کشت شده است و پیش بینی میشود از این سطح ۴۲۰ هزارتن چغندرقند تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر کامران کریمی افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۴۵۰۰ هکتار برداشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اینکه متوسط عملکرد برداشت این محصول ۷۰ تن در هکتار میباشد اعلام کرد: بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند در شهرستان کرمانشاه مربوط به دهستانهای چقانرگس، کوزران و ماهیدشت میباشد.
برداشت چغندرقند در شهرستان کرمانشاه از شهریورماه آغاز شده و پیش بینی میشود تا دی ماه به اتمام برسد.