به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛جانشین سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در این مراسم، شهدای امنیت را سرمایه‌های بی‌بدیل نظام و پاسداران حریم امنیت ملی معرفی کرد و با تجلیل از مقام شامخ این شهیدان، آنان را نماد ایثار و مقاومت در مسیر دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور خواند.

علی فتحیان با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدای امنیت، تأکید کرد: شهید اسماعیل چراغی و یاران باوفایش، با نثار خون پاک خود، سنگری استوار در برابر توطئه‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور بنا نهادند و جان‌فشانی آنان، میراثی گران‌بها برای ادامه راه پاسداری از امنیت است.

وی افزود: امروز دشمن با ابزار‌های متنوع جنگ ترکیبی، در پی ایجاد شکاف و ناامنی در جامعه است و شهیدان چراغی و همرزمانش، با درک به موقع این تهدیدات و مقابله بی‌امان با آن، درس بزرگی برای همه مدافعان امنیت به جا گذاشتند.

جانشین فرمانده سپاه استان اصفهان، با تأکید بر هوشیاری و بیداری آحاد ملت در برابر طراحی‌های دشمن، گفت: ملت ایران با اقتدار و وحدت، بار دیگر ثابت کرده‌اند که در سایه پیروی از رهبری و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، دشمن را ناکام خواهند گذاشت و راه شهدا را تا رسیدن به آرمان‌های متعالی نظام اسلامی ادامه خواهند داد.