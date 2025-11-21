پخش زنده
اجرای ۱۳۰ برنامه هفته بسیج و افتتاح طرح های متعدد در فریمان با رمز «یا فاطمة الزهرا» و شعار «بسیج، مردم و اقتدار ملی» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهرستان گفت: این برنامهها در قالب محافل قرآنی، یادوارههای شهدا، میز خدمت، مسابقات ورزشی و تولیدات فرهنگی اجرا خواهند شد.
سرهنگ پاسدار ابوالفضل زیدانلو به اقدامات انجامشده بسیج شهرستان در ۸ ماهه گذشته افزود: در این مدت به همت بسیج سازندگی ناحیه یازده سری جهیزیه به زوجهای جوان با همکاری کمیته امداد و خیران اهداء شده است.
وی ادامه داد: ۵ قنات در روستاهای فریمان را احیا کردیم و اجرای طرح های آبرسانی در روستاها تحت عنوان طرح های عام المنفعه انجام شده است.
فرمانده ناحیه بسیج فریمان گفت: ساخت و مرمت ۳۲ واحد مسکونی برای نیازمندان انجام دادیم و برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار هزار و ۸۳۵ سبد معیشتی و هزار و ۱۳۰ بسته نوشت افزار به همت بسیج و همکاری خیرین و نهادهای متولی توزیع شده است.
زیدانلو افزود: در موضوع خدمات رسانی به روستاهای کم برخوردار و در زمینه پزشکی، عمرانی، فرهنگی و جهادی، ۵ هزارو ۶۷۱نفر روز برنامه اردوی جهادی باحضور گروههای جهادی داشتهایم.
وی ادامه داد: یک میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به ۷ نفر در قالب اشتغالزایی پایدار پرداخت کردیم و در این هفته ۱۲ نیروگاه تولید برق خورشیدی خانگی در روستاهای شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.
فرمانده ناحیه بسیج فریمان گفت: قدردانی می کنم از خدمات یکساله بسیجیان، کارنامه ۴۶ ساله بسیج نماد وحدت و مملو از خدمات افتخار آفرین در دفاع از انقلاب و سازندگی کشور است حفظ انسجام و وحدت ملی از شاخصترین مأموریتهای این نهاد مردمی است..