پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته نکوداشت شهر خورزوق درشهرستان برخوار در آیینی همایش سوارکاری و نمایش اسبهای اصیل ایرانی در این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسوول برگزاری این همایش گفت: در این همایش ۴۵ راس اسب اصیل ایرانی از نژادهای کرد، دره شور و عرب اقدام به سوارکاری پرداختند.
مجتبی جعفری هدف از برگزاری این همایش را ایجاد شور و نشاط در جامعه و توسعه و پیشرفت صنعت اسب نام برد.
شهردار خورزوق در این همایش گفت: با توجه به تعدد اسبهای شرکت کننده در این شهر و استقبال شهروندان از همایشهای اسب، زمینی به مساحت دو هزار و ۴۰۰ متر مربع برای برگزاری همایش و مسابقات سوارکاری اختصاص داده شد.
سید فضل الله هاشمی افزود: این همایش با استقبال قابل توجه شهروندان و مردم از شهرهای مختلف و شهرستانهای اطراف یکی از برنامههای مناسب در هفته نکوداشت شهر خورزوق را رقم زد.