به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسوول برگزاری این همایش گفت: در این همایش ۴۵ راس اسب اصیل ایرانی از نژاد‌های کرد، دره شور و عرب اقدام به سوارکاری پرداختند.

مجتبی جعفری هدف از برگزاری این همایش را ایجاد شور و نشاط در جامعه و توسعه و پیشرفت صنعت اسب نام برد.

شهردار خورزوق در این همایش گفت: با توجه به تعدد اسب‌های شرکت کننده در این شهر و استقبال شهروندان از همایش‌های اسب، زمینی به مساحت دو هزار و ۴۰۰ متر مربع برای برگزاری همایش و مسابقات سوارکاری اختصاص داده شد.

سید فضل الله هاشمی افزود: این همایش با استقبال قابل توجه شهروندان و مردم از شهر‌های مختلف و شهرستان‌های اطراف یکی از برنامه‌های مناسب در هفته نکوداشت شهر خورزوق را رقم زد.