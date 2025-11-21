پخش زنده
امروز: -
انجمن انبوهسازان به دنبال تسهیل ارتباط بخش خصوصی و دولت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ر ئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان اصفهان گفت: این رویداد با هدف بررسی چالشها و ارائه راهکارهای نوین برگزار شده است و بخش دولتی با برنامه ریزی در مسائل کلان و بخش خصوصی با برنامهریزیهای خرد میتواند، مجری کارهای کشور باشد.
سید کریم داوودی با تاکید بر حرکت به سمت ساختمان سبز افزود: لازم است کارهای کشور به بخش خصوصی انتقال پیدا کند تا شاهد پیشرفت اقتصاد باشیم و رتبه بندی و شناسه انبوه سازان هم امری ضروری است.
دبیر انجمن انبوهسازان اصفهان هم با اشاره به شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن گفت: به علت توانایی نداشتن مردم برای خرید مسکن، باید راهکارهایی پیدا کنیم تا این شکاف برطرف شود.
شاهرخ پوستی افزود: میخواهیم جایگاه بخش خصوصی را ارتقا داده و صدای بخش خصوصی را به گوش دولت برسانیم.
وی بابیان اینکه با همکاری بخش دانشبنیان دانشگاه صنعتی اصفهان، آبهای خاکستری تصفیه میشود و برای فضای سبز و ساختمانسازی به کار میرود، ادامه داد: انبوهسازان هم از پنلهای خورشیدی و کولرهای هماهنگ با دمای هوا استفاده میکنند، تا به سمت ساختمان سبز برویم.
هیئتمدیره انجمن انبوهسازان، مدیران مسکن شهرستانهای استان و مدیران وزارتخانه راه و شهرسازی از مجریان اولین اجلاس کشوری انبوهسازان و توسعهگران هستند.