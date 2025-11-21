پخش زنده
انفجار شدید یک دیگ فشار در کارخانه تولید مواد شیمیایی در شهر فیصلآباد پاکستان حادثهای مرگبار رقم زد که بر اثر آن ۱۲ نفر جان باختند و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، در پی انفجار در کارخانه تولید مواد شیمیایی واقع در منطقه «ملکپور» شهر فیصلآباد، آتشسوزی گستردهای در مجموعه رخ داد و موج انفجار موجب فرو ریختن سقف چندین خانه اطراف شد.
نیروهای امدادی پس از عملیات گسترده موفق شدند پیکر ۱۲ قربانی، از جمله زنان و کودکان را از زیر آوار کارخانه و منازل مجاور خارج کنند.
همچنین ۱۵ زخمی به نزدیکترین بیمارستان انتقال یافتند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
این حادثه بار دیگر نگرانیها درباره وضع ایمنی در واحدهای صنعتی پاکستان را برجسته کرده است؛ موضوعی که بهگفته کارشناسان در بسیاری از کارخانههای کوچک و متوسط به علت نبود نظارت مؤثر، فرسودگی تجهیزات و فعالیتهای خارج از چارچوب قانونی به یک چالش جدی تبدیل شده است.