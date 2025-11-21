

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شد:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌گردد.

شهرداری مراغه میزبان هفته نخست این رقابت‌ها در گروه دوم بود و در دومین روز چهار بازی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

هماکیش ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۴ – ۲۱ بر۱۶)

رازین پلیمر تهران ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۷ – ۲۱ بر۲۱)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – هماکیش صفر (۲۱ بر ۱۶ – ۲۱ بر ۱۴)

پیکان بندر دیر ۲ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۴ – ۲۱ بر ۱۷)

بدین ترتیب تیم‌های پیکان بندر دیر و پارس جنوبی فینالیست شدند و تیم‌های هما کیش و رازین پلیمر به دیدار رده بندی راه یافتند. دو تیم سمنان و شهرداری مراغه نیز برای کسب رتبه پنجم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک نیز از روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان شروع شد و در نخستین روز شش مسابقه مرحله مقدماتی برگزار و نتایج زیر به دست آمد:

استقلال مشهد ۲- فولاد هرمزگان صفر (۳۴ بر ۳۲ و ۲۱ بر ۱۶)

پاس بندرترکمن ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۷)

شهداب جوان بافق صفر – استقلال مشهد ۲ (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴)

شهداب بافق ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۲)

فولاد هرمزگان ۲ – شهداب جوان بافق صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۸)

پاس بندرترکمن صفر – شهداب بافق ۲ (۱۹ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۲۱)

بدین ترتیب تیم‌های استقلال مشهد و شهداب بافق مستقیم به مرحله نیمه نهایی هفته نخست این گروه صعود کردند و تیم‌های پاس بندرترکمن، شهداب جوان بافق، فولاد هرمزگان و پاس آق قلا در مرحله نخست پلی آف به مصاف یکدیگر می‌روند تا برنده‌ها به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.