دومین روز هفته نخست پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی با ۱۰ دیدار در مراغه و آق قلا پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شد:
گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا
گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان
مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز میشود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیمها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص میگردد.
شهرداری مراغه میزبان هفته نخست این رقابتها در گروه دوم بود و در دومین روز چهار بازی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
هماکیش ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۴ – ۲۱ بر۱۶)
رازین پلیمر تهران ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۷ – ۲۱ بر۲۱)
پارس جنوبی عسلویه ۲ – هماکیش صفر (۲۱ بر ۱۶ – ۲۱ بر ۱۴)
پیکان بندر دیر ۲ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۴ – ۲۱ بر ۱۷)
بدین ترتیب تیمهای پیکان بندر دیر و پارس جنوبی فینالیست شدند و تیمهای هما کیش و رازین پلیمر به دیدار رده بندی راه یافتند. دو تیم سمنان و شهرداری مراغه نیز برای کسب رتبه پنجم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
دیدارهای هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک نیز از روز پنجشنبه ۲۹ آبان شروع شد و در نخستین روز شش مسابقه مرحله مقدماتی برگزار و نتایج زیر به دست آمد:
استقلال مشهد ۲- فولاد هرمزگان صفر (۳۴ بر ۳۲ و ۲۱ بر ۱۶)
پاس بندرترکمن ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۷)
شهداب جوان بافق صفر – استقلال مشهد ۲ (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴)
شهداب بافق ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۲)
فولاد هرمزگان ۲ – شهداب جوان بافق صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۸)
پاس بندرترکمن صفر – شهداب بافق ۲ (۱۹ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۲۱)
بدین ترتیب تیمهای استقلال مشهد و شهداب بافق مستقیم به مرحله نیمه نهایی هفته نخست این گروه صعود کردند و تیمهای پاس بندرترکمن، شهداب جوان بافق، فولاد هرمزگان و پاس آق قلا در مرحله نخست پلی آف به مصاف یکدیگر میروند تا برندهها به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.