پایداری جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی
کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری جو و افزایش غلظت آلایندهها در مناطق صنعتی تا اواسط هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی گفت: وضعیت جوی منطقه تا اواسط هفته آینده تحت تأثیر پایداری حاکم بر جو قرار داشته و آسمان عمدتاً صاف و آفتابی گزارش شده است.
وی افزود: در پی این پایداری و سکون جوی، بهویژه در مناطق صنعتی و پرطرفدار استان، در ساعات اوج تردد، افزایش نسبی غلظت آلایندههای جوی و متعاقباً کاهش کیفیت هوا به صورت موقت پیشبینی میگردد.
آخوندی در خصوص وضعیت دمایی نیز خاطرنشان کرد که طی این مدت تغییرات محسوس و قابل توجهی در پارامترهای دمایی مشاهده نخواهد شد.
وی به ثبت کمینه دمای هوای بامداد امروز اشاره کرد و گفت: حداقل دما در شهر آبگرم به ۶ درجه زیر صفر و در شهر قزوین به صفر درجه رسید.