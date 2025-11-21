به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی گفت: وضعیت جوی منطقه تا اواسط هفته آینده تحت تأثیر پایداری حاکم بر جو قرار داشته و آسمان عمدتاً صاف و آفتابی گزارش شده است.

وی افزود: در پی این پایداری و سکون جوی، به‌ویژه در مناطق صنعتی و پرطرفدار استان، در ساعات اوج تردد، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌های جوی و متعاقباً کاهش کیفیت هوا به صورت موقت پیش‌بینی می‌گردد.

آخوندی در خصوص وضعیت دمایی نیز خاطرنشان کرد که طی این مدت تغییرات محسوس و قابل توجهی در پارامتر‌های دمایی مشاهده نخواهد شد.

وی به ثبت کمینه دمای هوای بامداد امروز اشاره کرد و گفت: حداقل دما در شهر آبگرم به ۶ درجه زیر صفر و در شهر قزوین به صفر درجه رسید.