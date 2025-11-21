پخش زنده
ناظرعالی شرکتهای توزیع گفت: میزان مصرف برق یک کولر گازی ۳ تا ۵ برابر یک کولر آبی متعارف است و سهم سیستمهای سرمایش از کل نیاز مصرف برق کشور، حدودا بین ۴۰ تا ۴۵% ارزیابی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدسعید میرشریفی با بیان اینکه کولرهای گازی متهم اول رشد بیرویه مصرف انرژی و یکی از عوامل اصلی ایجاد ناترازی مابین تولید و مصرف انرژی برق هستند، اظهار کرد: میزان مصرف برق یک کولر گازی ۳ تا ۵ برابر یک کولر آبی متعارف است و سهم سیستمهای سرمایش از کل نیاز مصرف برق کشور، حدودا بین ۴۰ تا ۴۵% ارزیابی میشود، یعنی ۳۶ هزار مگاوات (معادل تولید برق ۳۰ نیروگاه بسیار بزرگ). با توجه به مصرف قابل ملاحظه و روز افزون در این بخش، مراقبت در مصرف بهینه برق در آن حتی در فصل زمستان ضرورت دارد.
ناظرعالی شرکتهای توزیع تاکید کرد: هر چند استفاده از سوختهای فسیلی (منابع تجدیدناپذیر) مانند گاز، برای تولید برق در زمستان کفاف تأمین برق را نمیدهد ولی تمام تلاش مسئولین صنعت برق بر استفاده حداقلی از منابع دیگر تولید انرژی، چون گازوئیل و مازوت است، چراکه فارغ از مسئولیت، ایشان هم در این کشور زندگی نموده و منطقاً حفظ محیط زیست، آلوده نبودن آب و هوا، کاهش تولید کربن و گازهای گلخانهای، سرلوحه برنامههای وزارت نیرو قرار دارد. با این حال، وجود مشترکین پر و بدمصرف، نهاد تصمیمگیر در صنعت برق را وادار به استفاده از این نوع منابع جایگزین به منظور تأمین نیاز مصرف مجازی جامعه و حفظ پایداری شبکه حتی در زمستان کرده است. از نظر فنی نیز، استفاده از سوختهای فسیلی جایگزین گاز به واحدهای نیروگاهی آسیب وارد کرده و از عمر آنها میکاهد، پس وزارت نیرو نیز در شرایط عادی شبکه مایل به استفاده از این سوختها در سبد تولید انرژی برق نیست.
او با اشاره به اینکه یکی از بدترین اتفاقات در حوزه مصرف برق، به خصوص در سالهای اخیر رخ داده، فرهنگ بد استفاده از کولرهای گازی و داکت اسپیلیتها تابستان و زمستان است، تصریح کرد: استفاده روزافزون از این دستگاهها، یکی دیگر از مهمترین عوامل هدر رفت انرژی در کشور خواهد بود و یکی از مشکلات ایجاد شده در به کارگیری کولرهای گازی و داکت اسپیلیتها برای گرمایش خانوار، آسیب زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانهای است. طی فرایند تولید گرما، دمای دستگاه بالا رفته و موجب آسیب رساندن به لایه اوزون میشود. درک این نکته که آبوهوا و بیماریهایی مثل انواع سرطان غنی و فقیر نمیشناسد، بسیار مهم و حیاتی است.
معضل استفاده از اسپیلت در فصول سرد
میرشریفی درباره دیگر مشکلات استفاده از اسپیلت برای گرمایش خانهها افزود: اصولا طراحی محدوده فعالیت دمایی کولرگازی و اسپیلت رو به پایین است، نه بالا، بنابراین استفاده از این دستگاه مناسب و مقرون به صرفه برای تولید گرما نیست. همچنین مقدار هزینهای که برای خرید، تعمیر و نگهداری یک کولرگازی و اسپلیت باید در نظر گرفت، به نسبت سایر وسایل گرمایشی بسیار بسیار بالاتر است. شایان ذکر است، چنانچه از کولرگازی به عنوان یک وسیله گرمایشی استفاده شود و تنظیم دستگاه بر روی دمای بسیار بالا باشد، کولر گازی بهطور مداوم کار میکند و دمای کمپرسور بیش از اندازه افزایش پیدا کرده و در نهایت کمپرسور، فن و حتی ترموستات دچار فرسودگی، آسیب جدی و کاهش عمر مفید دستگاه و افزایش هزینههای خانوار میشود که منجر به افزایش هزینه خانوار خواهد شد.
ناظرعالی شرکتهای توزیع ادامه داد: کولرهای گازی از انرژی برق به عنوان سوخت استفاده میکنند. استفاده از سیستم گرمایشی کولرهای گازی، مقدار مصرف برق را بیشتر کرده و مشترک برق مجبور به پرداخت هزینههای بیشتر بر روی قبضها (حداقل ۳ برابر) میشود، البته در صورتی که رابطه قیمت-مصرف خطی باشد، که باتوجه به تصاعد در نظر گرفته شده برای مشترکین پرمصرف و خارج از الگو برای کاهش ناترازی موجود بین تولید-مصرف برق و نیز کنترل پایداری شبکه، این رقم باز هم تا چند برابر بیشترمیشود! یکی از مشکلات صنعت برق در فصل سرد سال، افزایش روند استفاده از اسپیلت و داکت اسپیلت برای تولید گرما در بخشهای خانگی و اداری است و این در حالی است که با این روند میزان مصرف این دو بخش طبق آنچه گفته شد، تا حداقل۳ برابر بیشتر میشود.
او در پایان گفت: در نقطه مقابل، در صورت کاهش ۱۰ درصد گاز مصرفی خانگی با وسایل گرمایشی استاندارد، با رده انرژی بهتر از B و پایه گازسوز، مشکلی در زمستان پیش نخواهد آمد. تمامی این اقدامات اصلاحی، منجر به کاهش مصرف سوخت فسیلی و افزایش بهرهوری انرژی شده و در نهایت عاملی برای تبدیل کشورمان از کشوری در حال توسعه به کشوری توسعه یافته است. از همه مهمتر آینده فرزندانمان را برای زندگی بهتر در محیطی سالمتر تضمین خواهد کرد.