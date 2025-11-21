پخش زنده
همزمان با هفته بسیج نمایشگاه سراسری پایگاههای مقاومت بسیج اصفهان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛سرهنگ پاسدار قاسمی فرمانده ناحیه امام رضا و سرهنگ پاسدار واعظ معاون بسیج محلات سپاه صاحب الزمان در این رویداد، بر نقش موثر و فعال بسیج و بسیجیان در حفظ روحیه امید و نشاط در جامعه تأکید و از زحمات و تلاشهای شبانه روزی بسیجیان در همه عرصهها قدردانی کردند.
نمایشگاههای اسوه با حضور پایگاههای منتخب در عرصههای دفاعی، امنیتی اجتماعی، علمی و پژوهشی، سازندگی و محرومیت زدایی، تربیت بدنی، اردویی و گردشگری، تعلیم و تربیت، فرهنگی و هنری، فضای مجازی، محله اسلامی و مسجد و با ارائه نو آوری ها، تولیدات، مستندات و گزارش فعالیتهای پایگاههای نمونه تا پایان هفته بسیج در اصفهان ادامه دارد.
نمایشگاههای اسوه تا پایان هفته بسیج در نقاط مختلف اصفهان برپا ست.