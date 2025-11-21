

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ،به آگاهی کشاورزان سختکوش و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان کرمانشاه می رساند : به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ،میز ارتباطات مردمی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با همکاری پایگاه بسیج شهید دستغیب و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، فردا جمعه ۳۰ آبانماه از ساعت ۱۱ در محل مسجد جامع کرمانشاه با حضور مدیران سازمان جهت پاسخگویی به مطالبات خانواده کشاورزی استان کرمانشاه برپا خواهد شد.