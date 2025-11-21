مأموران شهرستان ششتمد در عملیاتی ضربتی، ۴ شکارچی متخلف را که به شکار غیرمجاز قوچ وحشی اقدام کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد، گفت: ماموران پاسگاه انتظامی قلعه میدان، در پی دریافت اطلاعاتی موثق مبنی بر فعالیت شکارچیان غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی این شهرستان، بلافاصله موضوع را به صورت ویژه پیگیری کردند.

رضا علیزاده افزود: ماموران با انجام گشت‌زنی‌های هدفمند خودروی حامل شکارچیان را شناسایی و آن را متوقف کردند. در بازرسی از خودرو، یک لاشه قوچ، یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز، مقداری مهمات و دو دستگاه دوربین کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: از همشهریان درخواست دارم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرمجاز در زمینه شکار، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به طور مستقیم به پلیس اطلاع دهند تا زمینه برخورد قانونی و به‌موقع با متخلفان فراهم شود.