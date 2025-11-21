پخش زنده
امروز: -
مردم شهید پرور کوهپایه وتودشک صبح امروز مهمان کاروان اهالی بهشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛این کاروان که حامل پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام است پس از شش روز حرکت در شهرهای مختلف استان امروز به کوهپایه رسید و مردم این شهرستان با لالههای فاطمی وداع کردند.
مردم کوهپایه و تودشک صبح امروز با حضور در مسیر کاروان اهالی بهشت، دلهای خود را به یاد شهدای گمنام معطر کردند و با صلوات، اشک و پرچمهای کوچک، ارادت وصفناپذیر خود به ایثارگران وطن را نشان دادند.
دراین مراسم، فضای شهر سرشار از معنویت و ارادت بود و حالوهوای فاطمی جاری شد.
کاروان اهالی بهشت عصر هم در شهرستان هرند و سپس در شهرستان ورزنه در استان اصفهان بدرقه میشود.
تعداد شُهدای گُمنام در طول هشت سال دفاع مقدس ۱۳ هزار نفر است که تاکنون پیکر بیش از ۱۱ هزار شهید تفحص شده است.
استان اصفهان در طول هشت سال دفاع مقدس علاوه بر ۵۰ هزار جانباز، سه هزار و ۵۰۰ آزاده و هزار مفقودالاثر، بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.
۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشور متعلق به اصفهان است و حدود ۳۰۰ هزار رزمنده از این استان در جنگ تحمیلی شرکت کردند.
حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شده است.