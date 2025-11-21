به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره محیط زیست کازرون گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان پایش منطقه کوهسرخ، یک متخلف شکار و صید را دستگیر کردند.

محمدامین بیرامی افزود: از این شکارچی لاشه ۹ تیهو و ۲ قبضه سلاح کشف و وی برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

رییس اداره محیط زیست کازرون بیان کرد: با توجه به حساسیت زیستگاه‌های منطقه و فشار بر گونه‌های حیات وحش، روند برخورد با شکارچیان غیرمجاز در کازرون ادامه دارد و یگان حفاظت هرگونه تخلف را پیگیری می‌کند.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.