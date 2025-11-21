به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود می‌کنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.

نتایج و برنامه ادامه این هفته به این شرح اعلام شد:

آسول لیون فرانسه ۵۲ - ۸۴ موناکو فرانسه

آناتولی افس پیلسن ترکیه ۷۴ - ۷۳ بارسلونا اسپانیا

پاناتینایکوس یونان ۱۰۳ - ۸۲ دبی امارات

رئال مادرید اسپانیا ۱۰۰ - ۹۹ ژالگیریس لیتوانی

** برنامه - جمعه ۳۰ آبان

المپیاکوس یونان - پاری بسکت فرانسه

پارتیزان موتسارت صربستان - فنرباغچه بکو ترکیه

باسکونیا اسپانیا - بایرن مونیخ آلمان

والنسیا بسکت اسپانیا - ستاره سرخ بلگراد صربستان