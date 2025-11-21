پخش زنده
هفته دوازدهم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا یورولیگ ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود میکنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.
نتایج و برنامه ادامه این هفته به این شرح اعلام شد:
آسول لیون فرانسه ۵۲ - ۸۴ موناکو فرانسه
آناتولی افس پیلسن ترکیه ۷۴ - ۷۳ بارسلونا اسپانیا
پاناتینایکوس یونان ۱۰۳ - ۸۲ دبی امارات
رئال مادرید اسپانیا ۱۰۰ - ۹۹ ژالگیریس لیتوانی
** برنامه - جمعه ۳۰ آبان
المپیاکوس یونان - پاری بسکت فرانسه
پارتیزان موتسارت صربستان - فنرباغچه بکو ترکیه
باسکونیا اسپانیا - بایرن مونیخ آلمان
والنسیا بسکت اسپانیا - ستاره سرخ بلگراد صربستان